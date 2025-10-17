Rugby Quesada chiama 34 Azzurri per le Quilter Nations Series | debutto per Todaro e Opoku Gyamfi

Il CT dell’Italia convoca a Verona il gruppo che affronterà Australia, Sudafrica e Cile: tra le novità il trequarti dei Northampton Saints e la seconda linea del Bath. Rientra Lorenzo Pani, confermati Garbisi, Allan, Lamaro e Capuozzo. Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati della Nazionale Italiana Maschile per il raduno di Verona, tappa di preparazione alle Quilter Nations Series. Gli Azzurri si ritroveranno domenica 26 ottobre, con il gruppo al completo fino al 29 ottobre, prima che i giocatori impegnati nei club esteri facciano rientro alle rispettive squadre. Il CT e lo staff tecnico si sposteranno poi a Udine il 2 novembre, quando la squadra si ricomporrà in vista del debutto. 🔗 Leggi su Sportface.it

