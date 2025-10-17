Rugby l' ex-Cavalieri Lorenzo Pani torna in Nazionale

Prato, 17 ottobre 2025 - Poche settimane fa era tornato in campo con le Zebre Parma, ad oltre un anno dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi. E Lorenzo Pani è adesso pronto a riprendersi anche la Nazionale: il rugbista cresciuto nei Cavalieri è stato infatti incluso tra i convocati del commissario tecnico Gonzalo Quesada (arrivato peraltro a Prato ad inaugurare il Montano lo scorso mese, ndr) per la “Nations Series” delle prossime settimane. Pani, insieme ai compagni dell'Italrugby, se la vedrà con l'Australia (8 novembre prossimo) il Sudafrica (15 novembre) ed il Cile (22 novembre). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rugby, l'ex-Cavalieri Lorenzo Pani torna in Nazionale

