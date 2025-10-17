Rubavano oro e auto dalle ville condanna ridotta dopo aver risarcito le vittime dei furti

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescia, 17 ottobre 2025 –  Risarciscono le vittime dei loro furti prima della sentenza e ottengo uno sconto di pena. Tre cittadini albanesi erano accusati di aver commesso vari furti tra la Valdinievole, la provincia di Pisa e quella di Lucca. I reati erano avvenuti a Pescia, Altopascio, Bientina, e Chiesina Uzzanese. Le modalità di azione erano più o meno le stesse: i tre penetravano nelle abitazioni e portavano via soldi, oggetti preziosi, oro e automobili. Un bottino indubbiamente vario, che comprendeva beni importanti per le vittime, sotto diversi punti di vista. Alla fine, il primo febbraio sono stati arrestati dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rubavano oro e auto dalle ville condanna ridotta dopo aver risarcito le vittime dei furti

© Lanazione.it - Rubavano oro e auto dalle ville, condanna ridotta dopo aver risarcito le vittime dei furti

Altri contenuti sullo stesso argomento

rubavano oro auto villeRubavano oro e auto dalle ville, condanna ridotta dopo aver risarcito le vittime dei furti - I colpi tra Pescia, Altopascio, Bientina e Chiesina Uzzanese. Segnala lanazione.it

Fondevano in lingotti l'oro rapinato nelle ville: sgominata banda - La banda di ladri depredava ville e appartamenti dei Castelli Romani e della periferia Sud della Capitale, tre italiani si occupavano invece del riciclaggio dei preziosi fondendo l'oro in lingotti ... Come scrive romatoday.it

Per alimentare loro sfarzose ville abusive i Casamonica rubavano 60.000 euro di elettricità l’anno - I Casamonica per le loro enormi ville al Quadraro, tra abusi e cancelli blindati con telecamere, non pagavano neanche l'elettricità. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rubavano Oro Auto Ville