rubavano oro e auto dalle ville condanna ridotta dopo aver risarcito le vittime dei furti

Pescia, 17 ottobre 2025 – Risarciscono le vittime dei loro furti prima della sentenza e ottengo uno sconto di pena. Tre cittadini albanesi erano accusati di aver commesso vari furti tra la Valdinievole, la provincia di Pisa e quella di Lucca. I reati erano avvenuti a Pescia, Altopascio, Bientina, e Chiesina Uzzanese. Le modalità di azione erano più o meno le stesse: i tre penetravano nelle abitazioni e portavano via soldi, oggetti preziosi, oro e automobili. Un bottino indubbiamente vario, che comprendeva beni importanti per le vittime, sotto diversi punti di vista. Alla fine, il primo febbraio sono stati arrestati dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

