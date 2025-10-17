Ruba in un negozio di Gioia Tauro poi aggredisce a calci e con un morso i poliziotti | arrestato

Un uomo, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla polizia per i reati di furto, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Lo scorso 2 ottobre, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro sono intervenuti nell’area commerciale, situata in prossimità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

