Ruba in un negozio di Gioia Tauro poi aggredisce a calci e con un morso i poliziotti | arrestato

Reggiotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla polizia per i reati di furto, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Lo scorso 2 ottobre, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro sono intervenuti nell’area commerciale, situata in prossimità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

