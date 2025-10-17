Ruba furgone per le consegne arrestato 56enne Aveva tentato la fuga a piedi

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo sventato dai carabinieri nel capoluogo: un uomo di 56 anni, originario di Maddaloni e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’arresto è avvenuto nella mattinata di oggi in via Gasparri, dove i militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

