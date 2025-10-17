Rozzano e Rosate l’omaggio delle Polizie Locali ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Rosate, 17 ottobre 2025 - Il sud Milano esprime il cordoglio per Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre Carabinieri tragicamente scomparsi a seguito della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Due diverse cerimonie. Valerio Daprà e Marco Piffari: Brescia in lutto per i carabinieri nell’esplosione di Verona A Rozzano presso la Tenenza dei Carabinieri, una delegazione del Comune ha preso parte alla cerimonia commemorativa organizzata per rendere omaggio ai militari caduti, testimoniando la vicinanza e il profondo dolore dell’intera cittadinanza di fronte a una perdita che ha colpito il cuore del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

