Rottamazione Quinquies | nove anni per saldare i debiti con il Fisco

Una nuova possibilità per i contribuenti indebitati. Con la Legge di Bilancio 2026, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla rottamazione quinquies, una misura che permetterà ai cittadini di regolarizzare i propri debiti con l'Agenzia delle Entrate accumulati dal 2000 fino alla fine del 2023. Si tratta di un piano di pagamento in 54 rate bimestrali distribuite su nove anni, che consentirà di dilazionare il versamento in modo sostenibile. Anche se non si è arrivati alle 120 rate in dieci anni proposte inizialmente dalla Lega, la misura rappresenta comunque un'occasione vantaggiosa per chi vuole chiudere le proprie pendenze con il Fisco.

