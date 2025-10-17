Rottamazione quinquies arriva la conferma in Manovra | chi potrà sanare i debiti con il Fisco e come

Il governo Meloni ha inserito la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali nella legge di bilancio 2026: tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate risalenti fino a fine 2023 si potranno saldare in nove anni, con 54 rate uguali, senza acconto iniziale e senza sanzioni. Inclusi anche coloro che hanno smesso di pagare le rate delle rottamazioni precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

