Rottamazione 2026 con rate da 100 euro | ecco le novità 

Il governo è alla ricerca della quadra sulla Rottamazione 2026 e sulla quantificazione delle rate che devono essere versate per pagare i debiti verso il Fisco. Tra le ultime novità in procinto di essere discusse nel Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2025, seduta nella quale sarà presentata la legge di Bilancio del prossimo anno, figurano: la rata minima di 100 euro, raddoppiata rispetto alle ipotesi formulate negli ultimi giorni;. la prima rata di importo pari al 5 per cento del carico fiscale totale;. la tolleranza in caso di rate non pagate. . Rottamazione 2026, quali sono le novità del 2026?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

