Rosie O' Donnell | Keanu Reeves è stato il peggior ospite che ho avuto nel mio talk show
La conduttrice ha specificato di essere una grande fan dell'attore di John Wick e Matrix ma che l'uomo in sé non è il miglior ospite da avere in un talk show dato che non è di molte parole. Rosie O'Donnell ha affrontato molte interviste difficili durante i suoi anni come conduttrice televisiva, ma non si sarebbe mai aspettata che una delle stelle più amate di Hollywood le avrebbe dato problemi: Keanu Reeves. Discutendo dei suoi ospiti migliori e peggiori durante i sei anni di The Rosie O'Donnell Show in una recente puntata del programma australiano Sam Pang Tonight, la comica 63enne ha rivelato appunto: "Uno dei peggiori, che adoro, ma che non è bravo nei talk show, è Keanu Reeves". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
