Ronaldo e il feeling mai sbocciato con Pirlo l'ex vice del tecnico rivela

Ronaldo e il feeling mai sbocciato con Pirlo, l’ex vice del tecnico rivela: tutte le dichiarazioni di Alparslan Erdem. Un rapporto mai sbocciato, un matrimonio forzato. A svelare i retroscena del complicato rapporto tra Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus è Alparslan Erdem, ex vice dell’allenatore ai tempi del Karagumruk in Turchia. Intervenuto al podcast del quotidiano tedesco Bild, Erdem ha rivelato come l’ex tecnico bianconero non considerasse il fuoriclasse portoghese adatto al suo calcio, al punto da preferirgli altri interpreti. Secondo il racconto, l’approccio di Pirlo, basato su un pressing alto e aggressivo, si scontrava con le caratteristiche di CR7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ronaldo e il feeling mai sbocciato con Pirlo, l’ex vice del tecnico rivela: «Non lo voleva, preferiva di gran lunga Morata ed era il peggiore in questa cosa. Anche Dybala…»

