Rome Art Week 2025 | arte tour gratuiti e innovazione

Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art Week (RAW). Con oltre 1000 partecipanti, 210 strutture, 704 artisti, 90 curatori e 503 eventi, la capitale si prepara a vivere una settimana intensa di mostre, installazioni, performance e incontri, tutti gratuiti e aperti al pubblico. Nata nel 2016 per iniziativa dell'Associazione Kou, RAW è oggi uno degli appuntamenti più importanti dell'arte contemporanea italiana e internazionale, capace di connettere generazioni, linguaggi e visioni artistiche diverse. 🔗 Leggi su Funweek.it