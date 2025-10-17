Rome Art Week 2025 | arte tour gratuiti e innovazione
Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art Week (RAW). Con oltre 1000 partecipanti, 210 strutture, 704 artisti, 90 curatori e 503 eventi, la capitale si prepara a vivere una settimana intensa di mostre, installazioni, performance e incontri, tutti gratuiti e aperti al pubblico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Nata nel 2016 per iniziativa dell’Associazione Kou, RAW è oggi uno degli appuntamenti più importanti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, capace di connettere generazioni, linguaggi e visioni artistiche diverse. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
dal 20 al 25 ottobre Rome Art Week (RAW) - facebook.com Vai su Facebook
X Edizione della Rome Art Week: "Tra le Mura e l’Oltre" La X Edizione della Rome Art Week presenta la mostra "Tra le Mura e l’Oltre". Un viaggio artistic ... https://agronline.it/cultura/x-edizione-della-rome-art-week-tra-le-mura-e-l-oltre_45893?ck_mkt=3… - X Vai su X
L’arte crea dipendenza (e non vogliamo la cura), mostra a Rome Art Week 2025 - Alla Craving Art – Art Gallery, la mostra collettiva inserita nel programma ufficiale della Rome Art Week 2025 racconta una verità che accomuna tutti gli artisti, ossia la necessità irrinunciabile di ... Secondo romatoday.it
Abruzzo Istantaneo. Mostra fotografica di Massimiliano Tempesta per Rome Art Week 2025 - In occasione della X edizione della Rome Art Week, WSP Photography è lieta di presentare “Abruzzo Istantaneo – Paesaggi a pellicola larga” la mostra fotografica di Massimiliano Tempesta che inaugurerà ... Segnala romatoday.it
Rome Art Week, sei giovani artisti della RUFA, in mostra al Pastificio Cerere - Nell’ambito della settima edizione di RAW – Rome Art Week, che dal 24 al 29 ottobre porterà nella ... Da exibart.com