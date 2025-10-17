RomaSposa 2025 le tendenze per lui e per lei e 1000 abiti in passerella
Torna nella Capitale RomaSposa, la celebre fiera dedicata al mondo del wedding. Dal 16 al 19 ottobre, il Palazzo dei Congressi dell’EUR si trasforma in un vero e proprio paradiso terrestre per i futuri sposi, con oltre 200 espositori, 1000 abiti in passerella e 1000 brand dedicati ai fiori d’arancio, rappresentanti di 15 settori merceologici. Il Salone Internazionale della Sposa, che quest’anno giunge alla sua 61a edizione, rappresenta un’opportunità unica nel suo genere per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, in un viaggio a 360° nel mondo del wedding. 🔗 Leggi su Dilei.it
