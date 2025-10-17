Romania esplosione in un condominio di Bucarest | le immagini del crollo
In Romania, una potente esplosione ha devastato due piani di un condominio di Bucarest, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre 13, secondo quanto riferito dalle autorità. L’esplosione ha colpito il quinto e il sesto piano dell’edificio di otto piani, secondo quanto riferito dall’Ispettorato per le situazioni di emergenza della capitale. Più di una dozzina di veicoli di emergenza, tra cui 11 autopompe e quattro unità mobili di terapia intensiva, sono stati inviati sul luogo dell’esplosione in Calea Rahovei, nel Settore 5 di Bucarest. La causa dell’esplosione non è stata immediatamente chiarita, ma le autorità hanno dichiarato che nella zona era stata interrotta l’erogazione del gas per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
