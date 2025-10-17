Roma via libera al piano Green City | Tor Vergata verso la rinascita urbanistica

Approvata la variante per il completamento del comprensorio universitario. Veloccia: “Una delle grandi incompiute di Roma trova finalmente soluzione.” Un passo decisivo per la riqualificazione del quadrante sud-est della Capitale. L’ Assemblea Capitolina ha espresso parere favorevole alla variante del Piano Particolareggiato del Comprensorio Universitario di Tor Vergata, proposta dall’ Agenzia del Demanio. Con questa approvazione, prende forma il progetto “Green City”, un piano di sviluppo sostenibile che consentirà il completamento delle opere mai realizzate della cosiddetta Città dello Sport, ideata nei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

