‘Roma Teatro’ di Cerignola stagione 2025 2026 | il programma

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario del ‘Roma Teatro’ di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e attesissima stagione teatrale che promette di emozionare, divertire e far riflettere grazie a una proposta variegata, coraggiosa e di grande qualità. In scena ci saranno alcuni tra i volti più amati del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

