‘Roma Teatro’ di Cerignola stagione 2025 2026 | il programma

Il sipario del ‘Roma Teatro’ di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e attesissima stagione teatrale che promette di emozionare, divertire e far riflettere grazie a una proposta variegata, coraggiosa e di grande qualità. In scena ci saranno alcuni tra i volti più amati del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Radio1 Rai. Al Teatro Sistina debutta stasera uno dei musical più attesi, ispirato al film del 2001. Danza e spettacolo con @dianadelbufalo e Luca Gaudino. Si respirerà aria parigina di fine 800. Miriam Mauti

Roma, Teatro dell'Opera: "Adriana Mater"

La stagione sugli scudi di Bagatti: il giocatore dell'Alcione piace a Triestina e Cerignola - Dopo una stagione passata in prestito tra Brindisi e Novara, l'estate scorsa Niccolò Bagatti è rientrato all'Alcione, dove si è mostrato un punto fermo dello scacchiere del tecnico dei lombardi ... Lo riporta tuttomercatoweb.com