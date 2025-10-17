Roma Svilar | Non temiamo nessuno tifosi decisivi per il rinnovo

Domani, sabato 18 ottobre, la Roma ospiterà l’Inter di Christian Chivu allo Stadio Olimpico nella settima giornata di Serie A. Per l’occasione, Mile Svilar ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn: “ Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. L’Inter è già da tanti anni una delle squadre più forti del campionato, ci sono tante squadre che lottano per i primi cinque, sei posti “. Sul legame speciale coni tifosi: “ L’affetto dei tifosi è stato decisivo per il rinnovo, mi fa sentire a casa, e io devo sentirmi a casa per rendere al meglio. Quando esco mi fa piacere che i tifosi riconoscono le tue qualità, quello che dai in campo, l’anima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

