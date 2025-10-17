Roma l’UEFA giunge in aiuto | concesso un anno in più per il risanamento dei bilanci

Concentrazione totale su una sfida all’Inter di cartello ed importante per le ambizioni dei giallorossi, ma nel frattempo per la Roma arriva una notizia extra campo cruciale e decisamente positiva. Il club giallorosso ha ottenuto un anno in più rispetto al previsto per chiudere il piano di risanamento con la UEFA, quel famoso settlement agreement, stipulato nel lontano 2022, che sposta la sua data di scadenza dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027. Trattasi di una clausola di flessibilità che la Roma si è guadagnata operando correttamente fin qui, riservata a chi, durante il periodo preso in considerazione per mettere a posto i conti, ha rispettato gli obblighi imposti e consolidato i miglioramenti fatti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

