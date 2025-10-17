Roma le ultime su Dybala Angelino Bailey e Ndicka in vista dell' Inter

Il tecnico dei giallorossi ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato alle 20.45 contro l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, le ultime su Dybala, Angelino, Bailey e Ndicka in vista dell'Inter

News recenti che potrebbero piacerti

Verso Roma-Inter ? Come stanno Angelino e Bailey? Ecco le ultime sulle loro condizioni #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook

Tre morti nelle ultime 24 ore sulle strade di Roma e provincia https://ift.tt/dhKjAsY - X Vai su X

Roma, le ultime su Dybala, Angelino, Bailey e Ndicka in vista dell'Inter - Il tecnico giallorosso Gasperini è intervenuto in conferenza stampa toccando alcuni argomenti interessanti ... Riporta msn.com

Roma, Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Contro l’Inter mi aspetto questa sfida. Dybala…» - Roma, parla il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: «Il nostro obiettivo è giocare una partita di livello, l’Inter come il Napoli è una squadra straordinari» La Serie A riaccende i riflettori e l ... Come scrive calcionews24.com

Roma, Gasperini in vista della sfida contro l’Inter potrebbe presentare novità. La situazione - Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, in programma domani ... Da calcionews24.com