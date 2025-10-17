Roma Inter probabili formazioni | Lautaro c’è ma chi con lui?
Roma Inter probabili formazioni. Dopo la sosta per le nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la 7ª giornata di Serie A. Sabato 18 ottobre, alle 20.45 all’Olimpico, i nerazzurri affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini in un match che promette intensità e qualità. L’obiettivo è duplice: riagganciare la vetta della classifica e proseguire la serie di cinque vittorie consecutive che ha rilanciato l’ Inter come una delle protagoniste più convincenti del campionato. Roma Inter Sky o Dazn? Dove vedere il big match Come arriva l’Inter: Lautaro stringe i denti?. La principale assenza sarà quella di Marcus Thuram, fermo ai box e pronto solo per la sfida col Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
