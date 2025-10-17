Roma Inter probabili formazioni | Lautaro c’è ma chi con lui?

Ilnerazzurro.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Inter probabili formazioni. Dopo la sosta per le nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la 7ª giornata di Serie A. Sabato 18 ottobre, alle 20.45 all’Olimpico, i nerazzurri affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini in un match che promette intensità e qualità. L’obiettivo è duplice: riagganciare la vetta della classifica e proseguire la serie di cinque vittorie consecutive che ha rilanciato l’ Inter come una delle protagoniste più convincenti del campionato. Roma Inter Sky o Dazn? Dove vedere il big match Come arriva l’Inter: Lautaro stringe i denti?. La principale assenza sarà quella di Marcus Thuram, fermo ai box e pronto solo per la sfida col Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

roma inter probabili formazioniRoma-Inter, le probabili formazioni - Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Riporta sport.sky.it

roma inter probabili formazioniLe probabili formazioni di Roma-Inter (Serie A) - Reduci da tre vittorie consecutive, entrambe le squadre vogliono portare a casa un risultato posit ... msn.com scrive

roma inter probabili formazioniRoma-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match della settima giornata di Serie A - Archivata la sosta per le Nazionali torna il campionato italiano con i riflettori che si accenderanno allo stadio Olimpico di Roma per il big match di giornata, Roma- Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Probabili Formazioni