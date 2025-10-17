Roma-Inter probabili formazioni | la scelta su Bonny

Forzainter.eu | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sosta Nazionali si è ufficialmente concluso e per l’Inter è tempo di tornare in campo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a mettere a referto risultati convincenti e risalendo la china della classifica. I nerazzurri vogliono dare segnali convincenti alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. In tal senso, la gara contro la Roma – in programma domani sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa fondamentale. Un match estremamente delicato, contro un cliente che di fatto comanda la classifica di Serie A. La Beneamata vuole espugnare un campo ostico, conquistando così 3 punti di rara importanza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

roma inter probabili formazioni la scelta su bonny

© Forzainter.eu - Roma-Inter, probabili formazioni: la scelta su Bonny

Altre letture consigliate

roma inter probabili formazioniRoma-Inter, le probabili formazioni - Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Come scrive sport.sky.it

roma inter probabili formazioniProbabili formazioni di Roma-Inter: ballottaggio in attacco - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Come scrive passioneinter.com

roma inter probabili formazioniRoma-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match della settima giornata di Serie A - Archivata la sosta per le Nazionali torna il campionato italiano con i riflettori che si accenderanno allo stadio Olimpico di Roma per il big match di giornata, Roma- Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Probabili Formazioni