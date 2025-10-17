La sosta Nazionali si è ufficialmente concluso e per l’Inter è tempo di tornare in campo. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, continuando a mettere a referto risultati convincenti e risalendo la china della classifica. I nerazzurri vogliono dare segnali convincenti alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. In tal senso, la gara contro la Roma – in programma domani sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa fondamentale. Un match estremamente delicato, contro un cliente che di fatto comanda la classifica di Serie A. La Beneamata vuole espugnare un campo ostico, conquistando così 3 punti di rara importanza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Roma-Inter, probabili formazioni: la scelta su Bonny