Roma-Inter probabili formazioni | dubbio a sinistra Dybala dal 1??

Terminata la pausa per gli impegni delle nazionali è tempo di tornare a focalizzarsi sul campionato. Settima giornata che prevederà subito il big match tra Roma ed Inter, in programma sabato 18 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, che proverà a spingere i giallorossi verso l'ennesimo risultato positivo di questa prima parte di stagione. Roma-Inter, le probabili formazioni. Roma che dovrebbe scendere in campo con il suo classico 3-4-2-1, con Svilar tra i pali e la linea difensiva a tre composta da Celik e Ndicka come braccetti e Mancini centrale. A centrocampo uno dei dubbi di Gasperini riguarda chi prenderà il posto di Angelino, ancora ai box come Bailey.

