Roma-Inter nodo Dybala | due settimane piene di lavoro e chance dal 1’ Pellegrini in leggero vantaggio

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, in casa giallorossa l’argomento è uno solo: Paulo Dybala. L’argentino è fermo dalla terza giornata per una lesione muscolare alla coscia sinistra rimediata contro il Torino (0-1 all’Olimpico). Nelle ultime due settimane, però, la Joya ha completato un percorso di lavoro “vero”, al pari di altri rientranti, e torna a bussare per una maglia. In conferenza, l’allenatore della Roma ha fotografato il momento: «Dybala ha fatto due buone settimane», inserendolo nel gruppo dei giocatori che hanno beneficiato della sosta insieme a Lorenzo Pellegrini. Un passaggio che apre alla possibilità di rivedere l’argentino dal primo minuto, anche se lo staff ha ricordato quanto sia complesso “leggere” le condizioni di chi è rientrato dagli impegni con le nazionali: l’incognita vale per tutti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

