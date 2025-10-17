Roma Inter nerazzurri in allerta | Dybala pronto ad abbattere questo muro statistico!

Inter News 24 Roma Inter, nerazzurri in allerta nel match della settima giornata di Serie A. Dybala cercherà, infatti, di superare un importante traguardo. Paulo Dybala è pronto a dare battaglia in una partita fondamentale contro l’ Inter, con l’obiettivo di centrare due importanti traguardi personali. Come sottolineato da Tuttosport, il prossimo gol per l’attaccante argentino sarà il 200° in carriera, un risultato che testimonia la sua lunga e prolifica carriera da professionista. Inoltre, Dybala ha già messo a segno cinque gol contro l’Inter nella sua carriera e cercherà di aumentare il suo bottino con un sesto acuto in una sfida che si preannuncia cruciale sia per la Roma che per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

