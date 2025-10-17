Roma Inter Manolas sulla sfida | È ora di cambiare questa statistica! Di quella partita ricordo che…

Inter News 24 Roma Inter, Manolas prova a dare la carica per la sfida ai componenti della sua ex squadra nei canali ufficiali dei giallorossi. Le sue parole. Kostas Manolas, uno dei protagonisti dell’ ultima vittoria della Roma contro l’Inter tra le mura amiche, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso riguardo alla statistica negativa della Roma in casa contro i nerazzurri. Dal 2016, infatti, i capitolini hanno collezionato cinque sconfitte e tre pareggi in otto incroci contro l’Inter all’Olimpico, un bilancio che Manolas spera venga invertito. SULLA VITTORIA CONTRO L’INTER NEL 2016 – «Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Manolas sulla sfida: «È ora di cambiare questa statistica! Di quella partita ricordo che…»

