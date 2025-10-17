Roma-Inter la conferenza di Gasperini LIVE | le parole del tecnico giallorosso

La Serie A è pronta a tornare protagonista dopo la seconda pausa per gli impegni delle nazionali, con la terza giornata che prenderà il via domani, sabato 18 ottobre. La Roma scenderà in campo contro l’Inter, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, per provare ad ottenere un nuovo risultato positivo e restare in vetta alla classifica. Alla vigilia di questa sfida, il tecnico Gian Piero Gasperini parlerà alle 13.45 in conferenza stampa. Segui le sue parole insieme a SololaRoma.it. 9 minuti fa 17 Ottobre 2025 13:31 13:31 Pochi minuti e poi prenderà il via la conferenza stampa pre Roma-Inter di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Inter, la conferenza di Gasperini LIVE: le parole del tecnico giallorosso

Altre letture consigliate

Roma-Inter, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #RomaInter - X Vai su X

Verso Roma-Inter: PIO E BONNY PER UN POSTO Sky Sport conferma il forfait di Thuram dalla sfida dell'Olimpico, con Chivu ancora indeciso su quel che sarà il compagno di reparto di Lautaro Martinez Bonny un passo avanti rispetto ad Esposito, ma la d - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Inter, Gasperini in conferenza LIVE alle 13.45 - Vigilia del big match all'Olimpico per i giallorossi, sfida che Gian Piero Gasperini introduce in conferenza stampa alle 13. sport.sky.it scrive

DIRETTA Roma, Gasperini tra conferenza e rivoluzione: le news del 17 ottobre - 49 – In un’intervista al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, ha elogiato Gian Piero Gasperini: “È un top, non ho avuto il tempo di lavorare con lui, è un ... Da asromalive.it

Verso Roma-Inter, domani alle 13.45 la conferenza stampa di Gasperini - Il tecnico giallorosso parlerà alla stampa dalla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini alla vigilia della sfida contro i nerazzurri ... Segnala ilromanista.eu