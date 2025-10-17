Inter News 24 Roma Inter: all’Olimpico, i nerazzurri difficilmente sbagliano. Alla scoperta degli ultimi precedenti tra giallorossi e nerazzurri. L’Inter è diventata una vera e propria ossessione per la Roma negli ultimi anni, specialmente quando si gioca all’Olimpico. Da ben nove stagioni, i giallorossi non riescono a trovare una vittoria contro i nerazzurri nel loro stadio, con 5 sconfitte e 3 pareggi negli ultimi 8 incroci. L’ultima volta che la Roma è riuscita a battere l’Inter in casa risale al 2 ottobre 2016, quando il match terminò 2-1 con i gol di Edin Džeko e Ever Banega (autogol decisivo di Mauro Icardi ). 🔗 Leggi su Internews24.com

Roma Inter, i giallorossi non battono i nerazzurri da 8 sfide. I precedenti