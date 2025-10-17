Roma-Inter i convocati di Gasperini | sorpresa Bailey out Angelino
A un giorno dalla sfida di campionato contro l’ Inter, in programma domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico, la Roma ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini. Torna tra i convocati Leon Bailey, che rientra dopo quasi due mesi di stop a causa di un infortunio muscolare. Ancora indisponibile invece Angelino, che prosegue il lavoro personalizzato a Trigoria per recuperare la miglior condizione fisica. La lista dei convocati. Di seguito, l’elenco dei giocatori a disposizione di Gasperini per la partita di domani: PORTIERI: Vasquez, Gollini, Svilar;. DIFENSORI: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi;. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
