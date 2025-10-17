Roma-Inter | Gasperini vuole il primo posto test ambizioni per l' Inter formazioni e tv

Roma 17 ottobre 2025 - Dopo la pausa Nazionali torna in campo la Serie A e il turno numero 7 del campionato italiano si apre con un sabato da brividi. Il prossimo 18 ottobre 2025 infatti tutte le luci del calcio italiano saranno puntate sullo Stadio Olimpico, dove una delle due capolista, la Roma, risponderà a distanza all'altra, il Napoli, nel vero big match di questa giornata. Di fronte ai giallorossi infatti ci sarà l' Inter di Cristian Chivu, a caccia del primo successo in un big match da quando guida i nerazzurri. Orario di inizio gara fissato per le ore 20:45, quando il calcio d'inizio metterà sotto esame l'ambizione e le condizioni delle due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Inter: Gasperini vuole il primo posto, test ambizioni per l'Inter, formazioni e tv

