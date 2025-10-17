Roma Inter Gasperini teme Dumfries Il motivo e la possibile tecnica per fermare l’olandese

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter: tra i tanti calciatori dell’Inter, sembra che Gasperini abbia particolarmente paura di Dumfries. L’ex Atalanta cerca una soluzione. Roma-Inter, Gasperini studia una mossa a sorpresa per arginare la spinta di Dumfries sulla fascia. In vista della sfida tra Roma e Inter, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico, Gian Piero Gasperini sta lavorando per limitare uno dei pericoli maggiori dei nerazzurri: Denzel Dumfries. L’esterno olandese, classe 1996, è una delle armi principali del gioco di Cristian Chivu, capace di abbinare potenza fisica e continuità offensiva. Le sue discese sulla corsia destra rappresentano da tempo una delle chiavi tattiche più efficaci della squadra milanese, spesso decisive per creare superiorità e servire assist vincenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter gasperini teme dumfries il motivo e la possibile tecnica per fermare l8217olandese

© Internews24.com - Roma Inter, Gasperini teme Dumfries. Il motivo e la possibile tecnica per fermare l’olandese

Approfondisci con queste news

roma inter gasperini temeSky – Roma-Inter, due condizioni da tenere in conto. Gasperini… - L'allenatore della Roma si prepara ad affrontare l'Inter di Chivu e prenderà in considerazione il lavoro fatto dai suoi uomini a Trigoria ... Secondo msn.com

roma inter gasperini temeRoma, Gasperini in vista della sfida contro l’Inter potrebbe presentare novità. La situazione - Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, in programma domani ... Da calcionews24.com

roma inter gasperini temeTabù nerazzurro per Gasperini, Chivu vuole mettere la sesta: quanti intrecci in Roma-Inter - Il bilancio di Gasperini contro l'Inter è altrettanto negativo, se si considera che il tecnico di Grugliasco ha perso le ultime otto sfide contro i nerazzurri, contro i quali ha rimediato oltretutto ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Gasperini Teme