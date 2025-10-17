Roma-Inter Gasperini senza Angelino e Bailey Tre assenze per Chivu
Poco più di 24 ore e poi lo Stadio Olimpico tornerà a riempirsi per sostenere la Roma, impegnata tra le mura amiche nella settima giornata di Serie A. I giallorossi scenderanno in campo nel big match contro l’Inter, con fischio d’inizio alle ore 20.45, per cercare di mantenersi in vetta alla classifica, già sapendo il risultato del Napoli, che se la vedrà contro il Torino alle 18. Nella conferenza stampa della vigilia Gasperini ha confermato l’assenza di Angelino, che non sarà a disposizione ancora a causa della bronchite asmatica che lo ha colpito prima della gara con la Fiorentina. Non sarà della partita nemmeno Leon Bailey, che nonostante sia tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo non farà parte dell’elenco dei convocati, dove potrebbe rientrare a partire dalla prossima giornata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
