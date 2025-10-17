Roma Inter Gasperini quasi al completo | la probabile formazione dei giallorossi

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Buone notizie per Gian Piero Gasperini e la sua Roma, che ritrova quasi tutta la rosa a disposizione in vista della delicata sfida di domani sera contro l’ Inter all’Olimpico. Come riportato da Tuttosport, il tecnico giallorosso potrà contare su un gruppo praticamente al completo, eccezion fatta per Angelino, fermato da una bronchite asmatica che lo costringerà a dare forfait. Il resto della squadra, invece, risponde presente. In particolare, Leon Bailey è tornato in gruppo da martedì scorso, inizialmente lavorando in modo parziale e poi completando l’intera seduta con i compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Gasperini quasi al completo: la probabile formazione dei giallorossi

