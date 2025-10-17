Roma-Inter Gasperini perde un titolare | salta la gara

Angelino. Brutta sorpresa per Gian Piero Gasperini in vista di Roma-Inter. Il tecnico giallorosso può finalmente sorridere per il recupero completo di Leon Bailey, che si aggiunge a Wesley e Dybala tra i giocatori ritrovati alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. Tuttavia, dovrà fare a meno di un titolare importante: José Angelino non sarà della partita. Secondo quanto filtra dalla Capitale, l’esterno spagnolo è stato fermato da una bronchite asmatica che gli ha impedito di allenarsi con regolarità nel corso della settimana. Le sue condizioni non destano preoccupazione sul lungo periodo, ma il rientro è previsto soltanto per la prossima gara di Europa League, motivo per cui non verrà neanche convocato per la sfida contro la squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

