Roma-Inter Gasperini | Bailey non è a disposizione Le squadre forti misurano la tua competitività

Sololaroma.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A è pronta a tornare protagonista dopo la seconda pausa per gli impegni delle nazionali, con la terza giornata che prenderà il via domani, sabato 18 ottobre. La Roma scenderà in campo contro l’Inter, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, per provare ad ottenere un nuovo risultato positivo e restare in vetta alla classifica. Alla vigilia di questa sfida, il tecnico Gian Piero Gasperini parlerà alle 13.45 in conferenza stampa. Segui le sue parole insieme a SololaRoma.it. 5 minuti fa 17 Ottobre 2025 14:16 14:16 Cosa si aspetta su Bailey? Si aspettava di non poterlo utilizzare per due mesi?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma inter gasperini bailey non 232 a disposizione le squadre forti misurano la tua competitivit224

© Sololaroma.it - Roma-Inter, Gasperini: “Bailey non è a disposizione. Le squadre forti misurano la tua competitività”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma inter gasperini baileyRoma, Bailey torna in gruppo: possibile vederlo in campo contro l’Inter? - Dopo Wesley e in attesa di Angelino – ancora alle prese con una bronchite asmatica che lo costringe a lavorare individualmente – anche Leon. Come scrive tuttomercatoweb.com

roma inter gasperini baileyRoma, Gasperini in vista della sfida contro l’Inter potrebbe presentare novità. La situazione - Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, in programma domani ... Scrive calcionews24.com

roma inter gasperini baileyRoma-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Gasperini recupera Dybala e l'argentino sfida Lorenzo Pellegrini per una maglia da titolare al fianc ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Gasperini Bailey