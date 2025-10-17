Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu | sfida quasi inedita tra i due tecnici con un solo precedente!

Inter News 24 Roma Inter, sfida quasi inedita tra i due tecnici. Un solo precedente e tutto da giocare, in un match che riscrive la storia tra Gasperini e la sua ex squadra. Domani sera, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu si affronteranno per la prima volta da allenatori in Serie A nella sfida tra Roma e Inter. La loro unica precedente da tecnici risale al 25 maggio, in occasione di Atalanta-Parma, ultima giornata della Serie A 2024-2025. In quella partita, i ducali trionfarono 3-2 in rimonta, con un risultato decisivo per la loro salvezza, grazie alle reti di Maldini, Hainaut, e Ondrejka. Nonostante la differenza tecnica tra le due squadre, quel risultato sorprese molti, considerando il finale di stagione già compromesso per i bergamaschi. 🔗 Leggi su Internews24.com

