roma inter da amarcord chivu e gasp miele e fiele

Sarà il Roma-Inter dei doppi ex in panchina. Di chi ha ricordi benevoli dei trascorsi giallorossi, Cristian Chivu, alla prima volta all’Olimpico da allenatore avversario. E di chi, sulla panca opposta, dell’avventura nerazzurra parla con amarezza, quando interpellato, consapevole di aver avuto poco tempo per esprimere un’idea poco assorbita dal gruppo e non avallata dai primissimi risultati. Gian Piero Gasperini chiuse infatti a Milano con una vittoria in sei gare tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions, battuto nettamente a Novara da una neopromossa ed esonerato da Moratti praticamente già nel post-partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

