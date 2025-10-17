Roma Inter conferenza Chivu | ecco a che ora

Roma Inter conferenza Chivu. La sosta per le Nazionali si è conclusa e l’ Inter è pronta a tornare in campo con uno dei match più attesi di questo inizio di stagione. Sabato 18 ottobre alle 20:45, infatti, i nerazzurri affronteranno la Roma all’ Olimpico in una sfida dal sapore di alta classifica. La squadra di Cristian Chivu, reduce da un buon momento tra Serie A e Champions League, è chiamata a dare continuità alle ultime prestazioni per avvicinarsi ulteriormente alle zone più alte della graduatoria. Il tecnico rumeno sa bene che la sfida contro la formazione giallorossa, capolista insieme al Napoli, rappresenta un banco di prova fondamentale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma-Inter, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #RomaInter - X Vai su X

Verso Roma-Inter: PIO E BONNY PER UN POSTO Sky Sport conferma il forfait di Thuram dalla sfida dell'Olimpico, con Chivu ancora indeciso su quel che sarà il compagno di reparto di Lautaro Martinez Bonny un passo avanti rispetto ad Esposito, ma la d - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Roma, Gasperini tra conferenza e rivoluzione: le news del 17 ottobre - 49 – In un’intervista al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, ha elogiato Gian Piero Gasperini: “È un top, non ho avuto il tempo di lavorare con lui, è un ... Scrive asromalive.it

Roma-Inter da “amarcord“. Chivu e Gasp, miele e fiele - Il romeno ritrova la squadra che lo ha prelevato dall’Ajax e lanciato da giocatore. Riporta ilgiorno.it

Inter, Chivu prepara la trasferta con la Roma: il tecnico pensa ad una sorpresa - Inter: il tecnico dei nerazzurri pensa ad una sorpresa in vista del big match ... Si legge su milano.cityrumors.it