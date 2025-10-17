Roma Inter Chivu svela il piano tattico | così si potrà aggirare il blocco difensivo giallorosso!

Inter News 24 Roma Inter, Chivu svela il piano tattico dell’incontro nel corso della conferenza stampa della vigilia del match della settima giornata. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, match valido per la settima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha analizzato l’approccio tattico della squadra di Gasperini e spiegato come intende affrontare il blocco difensivo compatto della Roma. COME AGGIRARE IL BLOCCO COMPATTO DELLA ROMA? COSA MI ASPETTO DA QUESTO SCONTRO DIRETTO? – « A me della Roma piace che è stata brava da dar continuità al lavoro di mister Ranieri, Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo. 🔗 Leggi su Internews24.com

