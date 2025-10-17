Roma Inter Chivu scioglie i dubbi | la probabile formazione

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla delicata trasferta di domani sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare agganciata alla vetta della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno tre gli indisponibili per il big match dell’Olimpico: Marcus Thuram, Matteo Darmian e Filippo Di Gennaro. Per il francese, fermato da un problema muscolare, lo staff medico punta a un rientro in tempo per la prossima gara contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter chivu scioglie i dubbi la probabile formazione

© Internews24.com - Roma Inter, Chivu scioglie i dubbi: la probabile formazione

Scopri altri approfondimenti

roma inter chivu scioglieChivu e i dubbi di formazione per Roma-Inter: la lista di sostituti per Thuram infortunato - Il tecnico nerazzurro deve sciogliere le riserve e decidere il partner di Lautaro Martinez in attacco ... Riporta corrieredellosport.it

roma inter chivu scioglieInter, Chivu prepara la trasferta con la Roma: il tecnico pensa ad una sorpresa - Inter: il tecnico dei nerazzurri pensa ad una sorpresa in vista del big match ... Scrive milano.cityrumors.it

roma inter chivu scioglieRoma-Inter da “amarcord“. Chivu e Gasp, miele e fiele - Il romeno ritrova la squadra che lo ha prelevato dall’Ajax e lanciato da giocatore. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Chivu Scioglie