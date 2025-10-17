Roma Inter Chivu scioglie i dubbi | la probabile formazione

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla delicata trasferta di domani sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare agganciata alla vetta della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno tre gli indisponibili per il big match dell’Olimpico: Marcus Thuram, Matteo Darmian e Filippo Di Gennaro. Per il francese, fermato da un problema muscolare, lo staff medico punta a un rientro in tempo per la prossima gara contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Chivu scioglie i dubbi: la probabile formazione

Scopri altri approfondimenti

Romainter - X Vai su X

Verso Roma-Inter: PIO E BONNY PER UN POSTO Sky Sport conferma il forfait di Thuram dalla sfida dell'Olimpico, con Chivu ancora indeciso su quel che sarà il compagno di reparto di Lautaro Martinez Bonny un passo avanti rispetto ad Esposito, ma la d - facebook.com Vai su Facebook

Chivu e i dubbi di formazione per Roma-Inter: la lista di sostituti per Thuram infortunato - Il tecnico nerazzurro deve sciogliere le riserve e decidere il partner di Lautaro Martinez in attacco ... Riporta corrieredellosport.it

Inter, Chivu prepara la trasferta con la Roma: il tecnico pensa ad una sorpresa - Inter: il tecnico dei nerazzurri pensa ad una sorpresa in vista del big match ... Scrive milano.cityrumors.it

Roma-Inter da “amarcord“. Chivu e Gasp, miele e fiele - Il romeno ritrova la squadra che lo ha prelevato dall’Ajax e lanciato da giocatore. Da ilgiorno.it