Roma Inter Chivu prepara i nerazzurri alla minaccia Soulé! Questa l’idea tattica per fermare l’argentino

Inter News 24 Roma Inter, Chivu prepara i nerazzurri alla minaccia Soulé! La Gazzetta dello sport rivela la strategia del tecnico per fermarlo. La sfida tra Roma e Inter della settima giornata di Serie A si preannuncia particolarmente complessa per i nerazzurri, con Matias Soule come uno dei principali pericoli. L’argentino, che ha già fatto male all’ Inter segnando il gol vittoria nella sfida dello scorso aprile, rappresenta una minaccia concreta per la difesa nerazzurra. Quella sconfitta, arrivata tra le polemiche per un clamoroso rigore non assegnato per un fallo di Ndicka su Bisseck, fu un passo falso che rallentò la corsa della squadra di Simone Inzaghi, concludendosi come decisiva nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Chivu prepara i nerazzurri alla minaccia Soulé! Questa l’idea tattica per fermare l’argentino

Altre letture consigliate

? Gasperini diretta prima di Roma-Inter: segui live la conferenza stampa oggi - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Inter, Gasperini in conferenza LIVE alle 13.45 #SkySport #SkySerieA #RomaInter - X Vai su X

Inter, Chivu prepara la trasferta con la Roma: il tecnico pensa ad una sorpresa - Inter: il tecnico dei nerazzurri pensa ad una sorpresa in vista del big match ... Si legge su milano.cityrumors.it

Chivu bacchetta l'Inter su Gasperini e ammette di aver copiato, poi manda messaggio a Pio - Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, spiega come intende sostituire l'infortunato Thuram contro la Roma, poi manda un messaggio al suo ex allenatore Gasperini e parla di Pio Esposito ... Segnala sport.virgilio.it

Bonny convince tutti e cambia i piani di Chivu, titolare in Roma-Inter? La coppia del futuro con con Pio Esposito e le condizioni di Lautaro e Thuram - Con Thuram fermo, Bonny convince tutti e si candida a guidare l’attacco con Lautaro contro la Roma e in Champions. Da msn.com