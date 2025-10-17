Roma-Inter | chi al posto di Thuram? Bonny in vantaggio Pio scalpita
Milano, 17 ottobre 2025 – Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato torna con un Roma-Inter di alta classifica a cui i giallorossi arrivano da capolista in coabitazione con il Napoli e con tre punti più dei vice-campioni d'Italia. "I nazionali sono tornati sani, senza problemi. Alcuni giocatori hanno accumulato tanti minuti, ma gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo. Li abbiamo gestiti per averli al meglio in questa gara - dice Chivu in conferenza stampa - La Roma ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo, trovando l'equilibrio tra l'uno e l'altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma-Inter, sabato 18 ottobre 2025: orario, dove vederla in tv, pronostico e probabili formazioni I giallorossi non battono i nerazzurri in casa dal 2016 - X Vai su X
Chivu e i dubbi di formazione per Roma-Inter: la lista di sostituti per Thuram infortunato - facebook.com Vai su Facebook
Sky - Niente Roma-Inter per Thuram: il francese si è allenato ancora a parte. Al suo posto più Bonny di Pio Esposito - Una seduta dalla quale arriva l'ennesima conferma del fatto che Marcus Thuram salterà la partita dell' ... msn.com scrive
Chivu e i dubbi di formazione per Roma-Inter: la lista di sostituti per Thuram infortunato - Il tecnico nerazzurro deve sciogliere le riserve e decidere il partner di Lautaro Martinez in attacco ... Come scrive msn.com
Verso Roma-Inter, Chivu: "Pio o Bonny? Tutti pronti per giocare, non so quando torna Thuram. Stimo Gasperini" - Le parole del tecnico dell'Inter in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di Gasperini ... Secondo msn.com