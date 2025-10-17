Roma-Inter | chi al posto di Thuram? Bonny in vantaggio Pio scalpita

Milano, 17 ottobre 2025 – Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato torna con un Roma-Inter di alta classifica a cui i giallorossi arrivano da capolista in coabitazione con il Napoli e con tre punti più dei vice-campioni d'Italia. "I nazionali sono tornati sani, senza problemi. Alcuni giocatori hanno accumulato tanti minuti, ma gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo. Li abbiamo gestiti per averli al meglio in questa gara - dice Chivu in conferenza stampa - La Roma ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo, trovando l'equilibrio tra l'uno e l'altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

