Roma il palazzo di 5 piani nel Pigneto di Pasolini I residenti | Volumetrie esplose Comune e giudici accertino irregolarità

Era la borgata romana amata da Pierpaolo Pasolini, il Pigneto, “con le casupole basse, i muretti screpolati, di una granulosa grandiosita? nella sua estrema piccolezza”. Ma ora altro che “casupole”: un palazzo di 5 piani s’erge all’angolo di via Riccio da Parma con via del Pigneto, nel rione dei “villini” dove le dimore di solito non superano i tre piani. L’accesso agli atti – Molti residenti hanno accolto la nuova costruzione come un pugno in un occhio. Una ventina di abitanti ha fondato un comitato e si è rivolta alle aule di giustizia. Prima i “dissidenti” hanno raccolto una montagna di carte chiedendo accesso agli atti del Comune: pratiche urbanistiche, permessi di costruzione, planimetrie, atti del catasto, Scia e l’intero catalogo documentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, il palazzo di 5 piani nel Pigneto di Pasolini. I residenti: “Volumetrie esplose, Comune e giudici accertino irregolarità”

