Roma i convocati per l' Inter | sorpresa Bailey ancora out Angelino
Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Gasperini per la sfida di sabato contro la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
I convocati per #RomaInter Leggi la lista https://asroma.com/it/notizie/74123/i-convocati-giallorossi-per-roma-inter… #ASRoma - X Vai su X
I PRIMI CONVOCATI DI BANCHI Mini raduno Italbasket dal 20 al 22 ottobre a Roma. Tanti nomi dalla Serie A2, ecco la prima lista del nuovo CT Azzurro Luca Banchi. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, i convocati per l'Inter: sorpresa Bailey, ancora out Angelino - 45 affronterà l’Inter allo Stadio Olimpico in uno dei match più attesi del weekend, ha reso nota la lista dei convocati di mister Gasperini. Lo riporta gazzetta.it
Roma, i convocati di Gasperini per l'Inter: la scelta su Bailey. Non c'è Angelino - Le scelte sui convocati di Gian Piero Gasperini per la partita contro l'Inter: non c'è Angelino, la decisione su Leon Bailey. Da msn.com
Sorpresa tra i convocati di Roma-Inter: colpo di scena - C’è una novità del tutto inaspettata per quanto riguarda il match in programma domani sera all’Olimpico tra Roma- Come scrive passioneinter.com