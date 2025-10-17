Roma i convocati per l' Inter | sorpresa Bailey ancora out Angelino

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Gasperini per la sfida di sabato contro la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma i convocati per l inter sorpresa bailey ancora out angelino

© Gazzetta.it - Roma, i convocati per l'Inter: sorpresa Bailey, ancora out Angelino

Argomenti simili trattati di recente

roma convocati inter sorpresaRoma, i convocati per l'Inter: sorpresa Bailey, ancora out Angelino - 45 affronterà l’Inter allo Stadio Olimpico in uno dei match più attesi del weekend, ha reso nota la lista dei convocati di mister Gasperini. Lo riporta gazzetta.it

roma convocati inter sorpresaRoma, i convocati di Gasperini per l'Inter: la scelta su Bailey. Non c'è Angelino - Le scelte sui convocati di Gian Piero Gasperini per la partita contro l'Inter: non c'è Angelino, la decisione su Leon Bailey. Da msn.com

roma convocati inter sorpresaSorpresa tra i convocati di Roma-Inter: colpo di scena - C’è una novità del tutto inaspettata per quanto riguarda il match in programma domani sera all’Olimpico tra Roma- Come scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Convocati Inter Sorpresa