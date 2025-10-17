Roma Gualtieri | Mi ricandido a sindaco nel 2027 Lo Stadio? A breve progetto definitivo

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. “Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi, ci vogliono 10 anni di lavoro – ha sottolineato Gualtieri, ospite di ‘Skytg24 Live in Rome – La scelta di aprire tantissimi cantieri, che all’inizio era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma gualtieri mi ricandido a sindaco nel 2027 lo stadio a breve progetto definitivo

© Ildifforme.it - Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo”

News recenti che potrebbero piacerti

roma gualtieri ricandido sindacoGualtieri: «2027? Mi ricandido sindaco di Roma, per cambiare la città ci vogliono 10 anni di lavoro» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Segnala msn.com

roma gualtieri ricandido sindacoRoberto Gualtieri annuncia la ricandidatura a sindaco di Roma: «Servono dieci anni per cambiare davvero la città» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Si legge su msn.com

roma gualtieri ricandido sindacoRoma, Gualtieri nominato presidente della rete dei sindaci socialisti - L'investitura è arrivata durante il congresso del Pse ad Amsterdam dal presidente del partito, Stefan Löfven. roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Gualtieri Ricandido Sindaco