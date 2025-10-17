Roma Gualtieri | Mi ricandido a sindaco nel 2027 Lo Stadio? A breve progetto definitivo
(Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. “Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi, ci vogliono 10 anni di lavoro – ha sottolineato Gualtieri, ospite di ‘Skytg24 Live in Rome – La scelta di aprire tantissimi cantieri, che all’inizio era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
16 ottobre 1943, il sindaco Gualtieri: «Roma sarà sempre la città che ricorda» Al Portico d’Ottavia la commemorazione del rastrellamento degli ebrei della Capitale, promossa da @santegidionews e Comunità ebraica - X Vai su X
Fitch Rating promuove Città Metropolitana di Roma, che passa da BBB a BBB+. Il commento del Sindaco RRoberto Gualtieri “Questo dato conferma che siamo nella direzione giusta. Contenimento del debito e miglioramento dei servizi che la Città metropolita - facebook.com Vai su Facebook
Gualtieri: «2027? Mi ricandido sindaco di Roma, per cambiare la città ci vogliono 10 anni di lavoro» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Segnala msn.com
Roberto Gualtieri annuncia la ricandidatura a sindaco di Roma: «Servono dieci anni per cambiare davvero la città» - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. Si legge su msn.com
Roma, Gualtieri nominato presidente della rete dei sindaci socialisti - L'investitura è arrivata durante il congresso del Pse ad Amsterdam dal presidente del partito, Stefan Löfven. roma.corriere.it scrive