Roma grave incidente in una ditta | muore un operaio schiacciato da un macchinario un altro è ferito

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento di una ditta in via Tiburtina a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, grave incidente in una ditta: muore un operaio schiacciato da un macchinario, un altro è ferito

