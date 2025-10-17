Roma Dybala titolare con l’Inter? Gasperini ‘avvicina’ il rientro dell’argentino
(Adnkronos) – Paulo Dybala torna titolare contro l'Inter? L'attaccante della Roma è fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato, quando si è procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra durante la partita contro il Torino, persa 1-0 all'Olimpico. Oggi, venerdì 17 ottobre, l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni dell'argentino e delle possibilità di vederlo in campo contro i nerazzurri. " Le soluzioni che abbiamo sono conosciute. Dybala ha fatto due buone settimane, sono servite molto a lui, a Pellegrini e a tutti gli altri", ha detto Gasperini in conferenza stampa, "sono soddisfatto di quanto fatto in questi giorni.
