Roma crolla il controsoffitto di una scuola

Cdn.ilfaroonline.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ottobre 2025 – La operativa del Comando di Roma, oggi alle 8, ha inviato a Roma in via Diana le squadre 12A e 3A con al seguito l’Autoscala ed il funzionario di guardia per il crollo di un controsoffitto della parte centrale del tetto all’interno dell’Istituto Superiore Diaz. i calcinacci sono caduti su tutte le scale dei vari piani. ll personale VF ha fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria, non ci sono stati feriti eccetto alcuni alunni che hanno respirato le polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118. Proseguono i controlli VF della stabilità del tetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

roma crolla controsoffitto scuolaCrolla il controsoffitto in una scuola a Roma, nessun ferito. Evacuato l'edificio - È accaduto intorno alle 8 all'Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana. Si legge su msn.com

roma crolla controsoffitto scuolaRoma, crolla il controsoffitto in una scuola. Non ci sono feriti - Tragedia sfiorata all'istituto superiore Diaz, in via Diana. Scrive rainews.it

roma crolla controsoffitto scuolaCrolla un controsoffitto in scuola a Roma, nessun ferito - it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Controsoffitto Scuola