Roma crolla il controsoffitto di una scuola
Roma, 17 ottobre 2025 – La operativa del Comando di Roma, oggi alle 8, ha inviato a Roma in via Diana le squadre 12A e 3A con al seguito l’Autoscala ed il funzionario di guardia per il crollo di un controsoffitto della parte centrale del tetto all’interno dell’Istituto Superiore Diaz. i calcinacci sono caduti su tutte le scale dei vari piani. ll personale VF ha fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria, non ci sono stati feriti eccetto alcuni alunni che hanno respirato le polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118. Proseguono i controlli VF della stabilità del tetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
