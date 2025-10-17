Roma crolla il controsoffitto di una scuola Sul posto i vigili del fuoco controlli della stabilità del tetto
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Crolla il controsoffitto in una scuola a Roma, nessun ferito. Evacuato l'edificio - È accaduto intorno alle 8 all'Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana. msn.com scrive
