Roma crolla il controsoffitto di una scuola Sul posto i vigili del fuoco controlli della stabilità del tetto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

