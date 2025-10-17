Roma crolla controsoffitto nella scuola superiore Diaz nel quartiere Tuscolano nessun ferito edificio evacuato - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti sul posto, una porzione del controsoffitto è collassata all’interno dell’edificio scolastico, facendo precipitare calcinacci e detriti sulle rampe delle scale che collegano i vari piani dell’istituto Paura questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roma crolla controsoffitto nella scuola superiore diaz nel quartiere tuscolano nessun ferito edificio evacuato video

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, crolla controsoffitto nella scuola superiore Diaz nel quartiere Tuscolano, nessun ferito, edificio evacuato - VIDEO

