Roma crolla controsoffitto dell’Istituto Diaz | scuola evacuata nessun ferito

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso accertamenti della stabilità del tetto della scuola romana in zona Tuscolana. I vigili del fuoco hanno evacuato tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

