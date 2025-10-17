Roma crolla controsoffitto dell’Istituto Diaz | scuola evacuata nessun ferito
Sono in corso accertamenti della stabilità del tetto della scuola romana in zona Tuscolana. I vigili del fuoco hanno evacuato tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Crolla il tetto in una scuola a Roma, evacuati gli studenti TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU ROMATODAY ---> https://www.romatoday.it/~go/i/52017456428363 - facebook.com Vai su Facebook
MESSAGGERO ROMA 10/10/2025 Crolla parte di un tetto paura a Regina Coeli Trasferiti 130 detenuti #FnsCisllazio #PoliziaPenitenziaria #follower - X Vai su X
Crolla un controsoffitto all'interno di una scuola superiore a Roma, calcinacci sulle scale: evacuati gli studenti (nessuno ferito) - E' accaduto intorno alle 8 all'Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana. Riporta msn.com
Crolla il controsoffitto in una scuola a Roma, nessun ferito. Evacuato l'edificio - È accaduto intorno alle 8 all'Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana. Secondo msn.com
Crolla il tetto in una scuola a Roma, evacuati gli studenti - L'intervento dei soccorritori nella succursale dell'istituto superiore Piaget Diaz in via Diana. Lo riporta romatoday.it